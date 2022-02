Almeida niega contratos o pagos desde el Ayuntamiento para investigar a la familia de Ayuso

Confirmado por su propio responsable. El Ayuntamiento de Madrid investigó si se produjo la supuesta investigación al entorno familiar de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso . El alcalde de la Villa, José Luis Martínez-Almeida ha comparecido este jueves tras las diversas publicaciones que han recrudecido la guerra interna entre Génova y Ayuso. Ha admitido que sí se tomaron cartas en el asunto y que se llegó a la conclusión de que no hubo encargo ni pago a alguno a la empresa de detectives.

Almeida, que se ha negado a declarar como portavoz nacional del PP, también ha confirmado que Ángel Carromero -al que distintos medios apuntan como principal instigador de la supuesta investigación- le negó cualquier tipo de “gestión”. No obstante, ha lanzado una dura advertencia asegurando que si se demuestra cualquier tipo de implicación de personal del Ayuntamiento será cesado.

Almeida ha explicado que tuvo constancia de la supuesta investigación entre el 15 y el 16 de diciembre de 2022 y después dio instrucción a su equipo para comprobar si hubo encargo o pago alguno a la empresa o al detective. “En relación con esta cuestión se me da traslado de una información entre un detective y un empleado del Ayuntamiento”, ha anunciado ante los medios, para precisar que “una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza”.