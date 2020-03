Amaia Romero desvela lo que sintió durante una cena con ejecutivos: "Yo me quedé flipando"

Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, ha contado en un evento algunas de las impresiones que se llevó tras su salida de la Academia.

La cantante, que lleva tres años dedicándose a la música, ha asegurado que “el mundo de la música parece que está muy igualado” pero que en realidad, a pesar de que a ella le va muy bien, cada vez que va a un plató o a un estudio de grabación “los jefes y los productores son hombres”.

“Nunca he ido a un estudio de grabación y me he encontrado a una mujer en la mesa de mezclas, ni grabando los instrumentos. No hay ni una sola mujer. No he visto ni una”, ha señalado.

Además, Romero ha contado que, al salir de OT, estuvo en una cena con los jefes de Universal, que fueron acompañados de sus mujeres: “Me acuerdo de estar en la mesa sentada y todos los jefes con actitud de macho y las mujeres sentadas al lado de cada marido. Yo me quedé flipando porque pensaba que esto hoy en día no existía”.

