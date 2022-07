La juez rechaza el recurso de Amber Heard para anular el proceso frente a Johnny Depp

Consolidated News Pictures via Getty Images

La justicia norteamericana ha resuelto que el juicio que enfrentó a Amber Heard y Johnny Depp no se va a declarar nulo ni se va a repetir, tal y como reclamaban los abogados de la actriz tras conocer la sentencia.

Aunque la jueza Penney Azcárate admitió el error en su respuesta, también aseguró que los abogados de Heard deberían haber presentado la objeción antes y destacó que no se percibe un intento de fraude, por lo que no habría motivos para anular el veredicto.

Las alegaciones

Al parecer, el individuo al que llegó la citación y el que finalmente acudió al juicio no eran la misma persona pero vivían en el mismo domicilio, aunque el escrito no específica si tenían vínculos familiares

“El jurado número 15 no era el individuo al que se citó el 11 de abril de 2022, y por lo tanto no formaba parte del panel y no podría haber participado adecuadamente en el juicio”, indicaron los abogados.