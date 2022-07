Ana de Armas habla de la consecuencia "horrible" de su relación con Ben Affleck

Emma McIntyre via Getty Images for Netflix

En una entrevista con revista Elle , la protagonista de Puñales por la espalda ha revelado que la atención mediática fruto de su relación con Affleck fue “horrible” y uno de los motivos por los que dejó Los Angeles. Cuando se conoció que la pareja había roto en enero de 2021, diversas fuentes informaron de que la actriz no quería seguir viviendo en la ciudad californiana, mientras que el intérprete quería quedarse para estar cerca de sus hijos.

Ahora, de Armas lo ha confirmado. “Es una de las razones por las que dejé L.A.”, revela en un momento de la entrevista, donde deja claro que “no es el lugar para ella”. “Se hizo demasiado. No había escapatoria. No había salida. Siempre es el sentimiento de algo que no tienes, de que falta algo. Es una ciudad que te mantiene ansiosa”, reflexiona.