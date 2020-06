El vídeo de Ana Milán en 'El Hormiguero' que arrasa 9 años después: esta cara de Pablo Motos tiene mucho que ver

Hace ya nueve años de la última visita de la actriz Ana Milán al programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, donde acudió a presentar su libro Sexo en Milán.

Una entrevista en la que Milán mostró su arrolladora naturalidad ante los comentarios de Motos sobre el contenido de su libro y sobre las mujeres.

Lejos de enfadarse, la actriz respondió con contundencia a frases como “aunque una mujer tenga cinco bolsos sin estrenar, se tiene que comprar otro más”; “es que cada día estás más guapa, ¿y si se da el caso de que cada día está más fea?”; “el libro se llama Sexo en Milán, no demagogia”; “como eres tan rara, ¿tú has visto el libro que has escrito?”.

De aquello hace ya casi diez años, pero una usuaria de Twitter, @njwxnri, ha rescatado este momento haciéndolo viral y logrando que, en apenas unos días, acumule más de 1 millón de visualizaciones: