Ana Obregón confiesa en TVE que padeció un tumor a los 13 años

Ana Obregón fue la protagonista de un nuevo programa de Lazos de sangre, el espacio de TVE donde un rostro conocido se sincera ante las cámaras. Era el minuto 21 cuando la actriz confesó que había tenido un cáncer a los 13 años.

“Siempre era la que tenía más imaginación, pero eso fue a raíz de los 13 años, edad en la que me puse malita. Estaba bastante mal y hubo un momento en el que no podía ir al colegio... Era un tumor”, relató Obregón, sin dar muchos más detalles.

La actriz también enumeró todas las consecuencias que le provocó la enfermedad: “Empecé a adelgazar mucho, me veía horrible. Era como el patito feo, no me desarrollaba porque estaba mala. Un día vi en la pizarra la frase ‘Ana está plana como una rana’”.

Su reacción, como comentó en el programa, fue la de pedirle a su madre, que fue fundamental para superarlo, un sujetador y rellenarlo de algodón. Además, también señaló que a las fiestas que hacían no la invitaban.

Obregón habló de su hijo Álex Lequio y del tratamiento que recibió en Nueva York para luchar contra el cáncer: “Recuerdo seis meses muy duros. Igual hemos contado en total como 90 días de hospital, sesiones de quimio de 10 horas, tres días seguidos… Y yo sola en una ciudad que es una locura”.