Un español va a un restaurante en México y lo que hace se vuelve el hazmerreír de todo el local

El creador de contenido Aniol Güel (@tacotios), un español que prueba gastronomía mexicana, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que le ha pasado en un restaurante del país.

"Esta es la cagada más grande que he hecho en un restaurante", ha asegurado el tiktoker entre risas. "Y es que vi este video de los gemelos", ha añadido, justo antes de adjuntar el citado vídeo en el que se ve a dos creadores de contenido probando un postre de gelatina en forma de perritos.

"Y cuando les iba a decir que esto está incomible...", ha comenzado diciendo el tiktoker, tras probar la figura del perro ante la cámara y delante de los empleados del local, quienes no pueden aguantarse la risa.

"¿Que no es gelatina? ¿Ah? ¿Y qué es?", le pregunta el creador de contenido a una de las camareras, quien le responde que el perro "es de domi". "¿Y qué es el domi? ¿Es de broma?", pregunta el español, a lo que ésta le responde: 'Sí, es de plástico'.

"¿No mames le dio una mordidota?", se puede escuchar que pregunta otro de los empleados del restaurante, atónito con la surrealista situación y riéndose con sus compañeros.

"Sabe como un poco a plástico, la verdad", ha confesado el tiktoker, quien le ha dado un buen mordisco a la figura enfrente de todo el establecimiento. "¿No me habías visto? ¿Me dejaste hacer?", le ha preguntado el español a la camarera.

"Yo iba a decir: está horrible. Pues lo siento, lo podemos reconstruir yo creo", ha comentado el español, aunque luego mirando bien como ha dejado la figura tras el mordisco ha cambiado de opinión: "Uf, no, no. No creo".

"Se comió el de plástico", se puede escuchar que dice otro de los trabajadores del local, quien está tan sorprendido como los usuarios de la red social, quienes han hecho que el vídeo alcance ya los 1,4 millones de me gustas.

Por su parte, en la sección de comentarios un usuario ha explicado cuál es el motivo por el que le sirven un postre de plástico para hacer el vídeo en vez de la gelatina real, algo que muchos se estaban preguntando.

"Porque es para los vídeos. La gelatina se derrite frente al calor de las luces y la manipulación. La idea es: tómate un vídeo has tantas tomas como tú quieras y luego te damos el postre", ha explicado.

"Esa cosa solo la sirven a los que hacen videos, no a los comensales normales. Me imagino que a alguien de su equipo se lo explicaron pero él simplemente le dio un mordisco. Fue falla de comunicación", ha concluido el usuario.