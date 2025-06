Sube un vídeo dándole una sorpresa a sus abuelos japoneses y la reacción de la gente le obliga a dar más de una explicación

La creadora de contenido Nuria (@nuriape__) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok reflexionando sobre las diferencias culturales en relación con las muestras de cariño tras recibir una gran cantidad de comentarios juzgando la reacción de sus abuelos japoneses al ver a su nieta por sorpresa.

"El otro día subí un vídeo reencontrándome con mis abuelos japoneses y flipé con algunos comentarios", ha comenzado diciendo la tiktoker al inicio del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 250.000 visualizaciones y 31.600 me gustas.

"En plan, yo creo que en España está bastante normalizado el hecho de ser súper cariñoso, darte, besos, abrazos... Y yo aún así te diré que lo de dar besos a señores, que no sé quién es usted, no lo pillo mucho. Pero bueno, el caso", ha comentado la usuaria.

"En el vídeo se ve cómo vengo de sorpresa a ver a mis abuelos y les doy un abrazo. Y evidentemente no me van a comer a besos, como haría mi abuela de España, por ejemplo. Ni se van a poner a chillar y a saltar, y menos en un lugar público", ha manifestado Nuria.

"En Japón no es que no sientan amor, que no sientan cariño, sino que se expresa de otra manera muy diferente. Se llama diferencia cultural. No es poca efusividad, que son fríos, que se les ve poco emocionados, y un largo etcétera de tonterías que he tenido que leer", ha señalado la tiktoker, enfadada.

"Aquí en Japón no es que no les guste dar abrazos, es que no están acostumbrados a ello. Es un país al que al espacio personal se le da una gran importancia, el no invadir el espacio personal de otra persona es un símbolo de respeto", ha explicado la usuaria.

"Y bueno, mis abuelos porque al final están acostumbrados a que yo les dé abrazos o mi hermano les dé abrazos. 'Acostumbrados', dentro de lo que son dos señores de 81 años japoneses. ¡Es que bastante bien reaccionaron!", ha asegurado Nuria.

"Mis abuelos al final tienen mil maneras de decirme que me quieren sin darme un abrazo, sin darme un beso. Yo qué sé, el prepararme mi comida favorita, el dejarme preparado el futón antes de irme a dormir.... Eso, el cuidarme", ha destacado la tiktoker.

"Mi abuelo, de hecho, el día siguiente a la sorpresa me dijo: 'Estoy tan feliz de que estés aquí, aunque en el momento de la sorpresa me haya asustado'", ha recordado la creadora de contenido.

"También se nos olvida que yo me presenté en Japón sin decirles nada. Pues lo primero los pobres se quedaron en shock. También os voy a decir una cosa, cualquier amigo mío os lo puede decir y probablemente es porque tengo esta educación", ha puntualizado.

"Tengo una madre japonesa, familia japonesa y bueno, pues hay cosas que se quedan, ¿no? En fin, yo no creo que el amor se reduzca a dar un abrazo o dar un beso y que si no lo haces eres frío", ha afirmado Nuria.

"Que cada cultura es diferente y que eso no lo hace menos válido. Pero bueno, chao, besos. Bueno, no, besos no. Chao", ha bromeado la creadora de contenido a la hora de despedirse.