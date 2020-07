Ana Obregón cuenta cuál fue el último proyecto de su hijo Aless antes de morir

NurPhoto via Getty Images

Hace dos meses que la vida de Ana Obregón dio un vuelco al morir su hijo Aless Lequio con solo 27 años tras dos años de lucha contra el cáncer. Sin embargo, la actriz ha querido seguir recordándole y mostrando lo que el joven era capaz de hacer.

Este fin de semana el amigo de la familia y relaciones públicas de la discoteca Oh My Club, Raúl Castillo, compartía en Instagram visiblemente emocionado el regalo que le había mandado Obregón: el último proyecto de Aless y su empresa Polar Marketing.

“Esta mañana he recibido un regalo muy especial de alguien muy especial en mi vida. La felicidad algunas veces se transmite con lágrimas y emoción, no se puede controlar pero si se puede compartir. GRACIAS por quererme, por pensar en mi, por compartir la vida, por abrirme tu corazón y dejarme ocupar un lugar tan bonito que tan feliz me hace”, ha escrito.

“Gracias por ser mi amiga, mi compañera y la chula de mi corazón ❤️”, ha señalado junto a un vídeo en el que aparecía junto a una cerveza personalizada por Aless para su proyecto Beer Zone, de cervezas artesanales. “Me la voy a beber con todo el cariño y todo el amor”, recalcó entre lágrimas Castillo en el vídeo.