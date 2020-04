Ana Rosa Quintana explica qué le sucede tras los comentarios: "Lo tengo que aclarar"

Ana Rosa Quintana ha empezado de forma distinta El programa de AR de este miércoles. La presentadora de Telecinco ha explicado por qué tiene una visible afonía que le impide hablar con su tono habitual, algo que ha sido muy comentado entre sus colaboradores.

La periodista ha explicado que, como todos los años, tiene la alergia típica de esta época del año. “Lo tengo que aclarar. Es lo de todos los años. Tengo alergia pero es que no me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy”, ha señalado Quintana.

Durante el programa, Quintana ha entrevistado a César Carballo, médico de urgencias, que se ha percatado rápidamente de la voz de la presentadora.

“Es el estrés del confinamiento y además estamos en época de alergias”, le ha espetado el experto. Por su parte, sus compañeros de mesa le han dedicado un “aguanta Ana Rosa”.

Tras la salida de Joaquín Prat de El programa de AR a Cuatro al día, en caso de que la presentadora se ausente será Patricia Pardo, confinada en su casa, la que ocupe su puesto si la alergia de Quintana aumenta y le impide llevar a cabo su trabajo como de costumbre.