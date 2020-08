Anabel Alonso sentencia a Miguel Bosé tras su último vídeo con solo tres palabras

Miguel Bosé está explicando con vídeos en Instagram lo que piensa sobre el coronavirus. El primero lo dedicó a dar su opinión sobre el virus, el segundo a explicar los motivos que le llevan a ir en contra del uso obligatorio de la mascarilla y el último a hablar de la vacuna.

El artista aseguró en este último que nada tienen que ver las vacunas de antes con las que se usan y se fabrican hoy en día. Bosé reconoció que no está “de acuerdo” con “determinados elementos” que tienen las vacunas, aunque no dijo cuáles.

Afirmó que hay “determinadas vacunas” que no se las va a inyectar y aseguró que espera que no le obliguen a ponérsela y que no sean “condicionantes” para viajar o realizar conciertos.

“A eso me niego absolutamente porque, si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás”, remató Bosé, que negó ser un “conspiranoico”.