Anabel Alonso no puede ser más clara al definir el polémico tuit de Sánchez Dragó

Juan Naharro Gimenez via Getty Images Anabel Alonso en los 'Premios Fotogramas' en 2018 (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images).

Fernando Sánchez Dragó se ha convertido este miércoles en trending topic en España por un tuit sobre sus prácticas sexuales dirigido a Irene Montero y la actriz Anabel Alonso ha contribuido a esa difusión.

El escritor ha respondido a la ministra de Igualdad en Twitter en referencia al posicionamiento de Montero en la polémica del tiktoker Naim Darrechi, que en una entrevista con el youtuber Mostopapi reconoció que engañaba a sus parejas para mantener relaciones sexuales sin preservativo y eyacular dentro sin avisar.

La ministra publicó un tuit en el que afimó que iba a poner los hechos en manos de la Fiscalía: “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”.

Dragó ha citado un tuit en el que se criticaba a Irene Montero por pronunciarse en este tema y ha escrito: “Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días”.

“Grima de principio a fin”, ha escrito la actriz Anabel Alonso en respuesta al escritor y periodista. Un tuit que tiene en tres horas más de 1.000 ‘me gusta’.