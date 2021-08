El fenómeno Anabel Pantoja, como lo fue Belén Esteban

Carlos Alvarez via Getty Images

Tal y como han señalado en la producción, Pantoja tiene cerca de 1,6 millones de seguidores en Instagram —con un crecimiento semanal de 8.000 seguidores— y casi medio millón en TikTok. Es decir, tres veces más followers en Instagram que su tía, la tonadillera Isabel Pantoja, y que incluso Pedro Sánchez. “Este crecimiento tan brutal, sin Telecinco podría no haber existido”, explica en el documental el experto en marketing y redes sociales, José Noblejas, quien señala que ganaría 25.000 euros mensuales solo con Instagram.

“Anabel Pantoja es una animal televisivo”, la define la crítica televisiva Diana Aller en el documental, quien recalca que no ha construido su personaje en base a su tía, a quien debe la fama. “Se esperaba que siguiera la estela de su tía y se animara a cantar y no lo ha hecho”, explica Ismael El-Qdsi, experto en redes sociales, quien asegura que “ha desplazado a su tía entre los más jóvenes”.

A pesar de eso, para los especialistas consultados, Pantoja tiene un valor de la familia arraigado, pero sobre todo “carisma”. Para todos ellos, su poder en redes sociales recae en su naturalidad, que no tienen las influencers.

“Una persona que se quiere y se acepta, que naturaliza sus contradicciones entre exponerse y no mostrarse”, analiza la psicóloga Cristina Muñoz, quien apunta que hasta su físico y sus dietas, muchas veces cuestionadas, están dentro de esa naturalidad.

En redes sociales, su triunfo para los expertos está en base a mostrar a su cuerpo no normativo, aunque no hay que descartar que tiene un “20% de haters”, que la han criticado en más de una ocasión. Aunque los expertos avisan: “Si sube contenido poco recomendable, puede que las marcas no les parezca tan recomendable ese perfil”.