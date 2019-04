Andrés Calamaro sorprende a todos al posicionarse por este partido político

El cantante argentino Andrés Calamaro ha sorprendido a muchos tras publicar un extenso comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

El icono del rock ha valorado la actuación de los cuatro principales candidatos a presidir el Gobierno de España en los debates de TVE y de Atresmedia: “Estos cuatro políticos de oficio apenas si ofrecen gestos progresistas, mucho menos ofrecen blindar las instituciones que dan identidad a la cultura. Me cuesta elegir entre estos cuatro muchachos”.

“Este debate es interesante pero no me sirve para decidirme y votar, no por alguna de estas cuatro fuerzas que van a repartirse los presupuestos de las elecciones y la gestión del estado”, añade.

Y sentencia con un mensaje con lo que parece un mensaje favorable a partidos como Vox: “Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan mas que los moderados”.