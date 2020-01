La genial reacción de Ángeles Blanco ('Informativos Telecinco') a las bromas por su 'look'

@informativost5 angeles blanco a pepe ribagorda "me voy pa'l aurgi".

Lejos de enfadarse, la periodista ha contestado desde su cuenta de Twitter subiendo la apuesta y mostrando una fotografía en la que aparece con un casco de obra y el logotipo de Mercedes.

“Desde que he presentado este mediodía no han dejado de salirme nuevas ofertas de trabajo en diferentes talleres. A la espera de decidir mi futuro profesional inmediato me asalta una duda: ¿mantengo el mono esta noche? ¿O sigo siendo carne de meme como el de Enrique Obrero?”, ha escrito en referencia a un compañero, autor del montaje que ha publicado.