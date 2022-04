Barceló desmonta en dos minutos la explicación de Villacís: una palabra todavía resuena

En dicho pleno, Villacís también lamentó que “nadie está hablando de ese momento donde se toman las decisiones e importa mucho el contexto donde se toman las decisiones. La angustia te puede convertir en una víctima fácil de estafadores”. Al mismo tiempo, la vicealcaldesa indicó que la oposición estuvo “a la altura”, y que “dieron el visto bueno a esa cifra, a ese contrato” con el que “salvaron vidas” y preguntó ”¿por qué no hablamos de las vidas que hemos salvado con ese maldito contrato ?”.

Sobre Almeida

La periodista también se ha referido a la responsabilidad de Almeida en el escándalo por su cargo de regidor. “El alcalde no puede ser ajeno a una gestión que acabó con una estafa de dinero público, no puede serlo, no puede eludir las responsabilidades”, ha indicado, recordando que “en aquellos tiempos estábamos encerrados y muertos de miedo y la gente moría a centenares”.