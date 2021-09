Anne Hidalgo, una gaditana a la conquista de El Elíseo

La asfixia del régimen fascista hizo que la familia se enfrentase en los 60 a un nuevo exilio, esta vez económico. Cuando Hidalgo tenía dos años, sus padres emigraron y se instalaron en Lyon. La niña Ana María Hidalgo Aleu obtuvo la nacionalidad francesa a los 14 años. Con su familia -sus padres, Antonio y María, y su hermana de María- siempre habló en español, pero con su hermana, que ahora vive en EEUU, se comunicaba ya en francés. Como explicaba en una entrevista en El País , pasó a ser Ana en su casa y Anne fuera, aunque nunca escogió “afrancesar” su nombre. “Lo hicieron en la escuela. Fuera de casa me llamaban Anne, sin consultarme, y así quedó en Francia. En casa, los amigos, los compañeros, me dicen Ana. Algunos me llaman Anne, con todas las letras”.

A la Alcaldía

Era el relevo natural en la Alcaldía parisina, por retiro de su antecesor y por buenos números para los socialistas, en contraste con su caída en el resto del país. Así que en marzo de 2014 llegó a ser la primera regidora de la capital gala, en una alianza de socialistas, comunistas, ecologistas y otras personalidades independientes. Solos no podían. Fue reelegida, de nuevo, el año pasado, en mitad de la pandemia, con un esquema de Gobierno similar.

Las decisiones que más conocida le han hecho en el exterior, y también las que más enemigos le han generado entre habitantes de la corona exterior del área metropolitana -que no votan en París-, son las encaminadas a la reducción de la circulación de coches.

Con Hidalgo en el Ayuntamiento, el despliegue de carriles bici o la supresión de plazas de aparcamiento se ha acelerado, al tiempo que se peatonalizaban vías centrales y se reducían los límites de velocidad (han pasado a 30 kilómetros por hora en casi todas las calles).

La lucha contra la contaminación y contra el cambio climático ha estado en el centro de su gestión, con la prohibición escalonada de los motores térmicos, con la proscripción total de los diesel para 2024. Medidas por lo general bien percibidas en una ciudad en la que la mayor parte de los 2,15 millones de habitantes no tienen coche propio. En su nuevo libro -Une femme française, que saldrá en breve acompañando su campaña-, esa revolución verde ocupará un buen puñado de páginas.

François Hollande, el último presidente socialista, intentó convencerla hace cuatro años para que se presentara a la Presidencia y no lo consiguió. Ahora las necesidades son otras.

Pocas posibilidades

El anuncio este domingo de su candidatura al Elíseo, que era un secreto a voces desde hace muchas semanas, servirá para comprobar si era el paso necesario para salir de una posición de segundona en los sondeos, que hasta ahora no le prometen más que la adhesión del 7-8 % de los votos, muy lejos de un nivel que le podría permitir disputar la presidencia del país.

Su primer escollo, y en principio el más sencillo -cuenta con el respaldo de su primer secretario, Olivier Faure-, será su propio partido, que con un voto interno de los militantes después del congreso que celebrará el próximo fin de semana deberá decidir quién le representará en los comicios Presidenciales de 2022.

Los siguientes, empezando con algún tipo de pacto con los ecologistas, son mucho más inciertos. Deberá enfrentarse a Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa; al candidato comunista, Fabien Roussel, y al ecologista que gane las primarias entre los verdes.

Por eso llegar al Elíseo, en las circunstancias actuales, es una hazaña prácticamente imposible. No obstante, no le será complicado mejorar los mínimos de representación que logró su formación en las últimas presidenciales de 2017, las que ganó Emmanuel Macron, cuando únicamente logró el 6,35 % de los sufragios.

“Yo soy española y francesa”

Hidalgo mantiene lazos muy vivos con España, que van más allá de las distinciones recibidas en estos años, que van de la Medalla de Andalucía a la Real Orden de Isabel la Católica. “Soy española y francesa”, repite insistentemente. “Me siento muy bien integrada, pero no me siento asimilada -afirmaba a Canal Sur en 2014-. Yo tengo una historia distinta, pero fuerte, tengo mis raíces y mi origen. Lo reivindico, soy andaluza, soy española, pero también sé que este país, mi país, Francia, me ha dado un porvenir que en aquella época yo no podía tener en España. Me siento muy bien con estas dos culturas, nunca han sido un obstáculo”.