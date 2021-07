Aparece un extraño cartel en un pueblo de Cádiz: días después aún no está claro que sea real

Los carteles acostumbran a tener una gran acogida en redes sociales. Más todavía si cuentan historias como esta, que parecen sacadas de películas de ciencia ficción.

Una persona ha colgado en un buzón de Correos del municipio gaditano de Trebujena lo que le había ocurrido: había perdido el robot aspirador del Lidl, que se había escapado por la calle. “Pido ayuda”, han escrito en el cartel

“Ayer se salió de mi casa el robot aspirador, y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el del Lidl”, han descrito en el cartel.

Además, los dueños han pedido que, por favor, si alguien lo localiza lo dejara en la tienda de la Milagros, es decir, en el establecimiento Mariquita Trasquilá, ya que no tienen teléfono. Otra opción que han planteado es que lo pudieran dejar en el local de Antonio El Pato.

Como recompensa al buen samaritano, los propietarios del robot aspirador han indicado que le harán un “regalito”.

La imagen ha sido publicada en Twitter por la cuenta Líos de vecinos y en cuestión de horas ha superado 2.200 compartidos y los 10.000 me gusta.