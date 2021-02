Aplausos a las palabras de Ibai Llanos en plena polémica por la fuga de 'youtubers' a Andorra

“Lo que dije es que si te quitan mucho, es porque ganas mucha pasta. Entonces, no deberías preocuparte que te la quiten porque vives bien y no lo vas a pasar mal a final de mes. Otro tema es dónde invierten el dinero, la economía sumergida, políticos corruptos...”, ha reiterado el invitado.

@IbaiLlanos : "Al que gana mucho dinero, porque le quiten mucho, no le va a pasar nada a final de mes. Yo vivo muy bien en España y aquí se come muy bien". Me faltan manos para aplaudirte, paisano #LaNocheDFelicidad pic.twitter.com/Oe13MI38Vs

Llanos ha añadido que “si alguien no está de acuerdo conmigo, le parece mal y quiere irse, por ejemplo, a Andorra, a Suiza o a Los Ángeles que lo haga porque yo no soy su madre ni su padre”.

Además, él ha reconocido estar tranquilo en España, donde vive muy bien. “Se come genial y, si no como aquí, me pongo triste. Me quedo por la comida”, ha bromeado el creador de contenidos, que ha reconocido que su felicidad es estar tranquilo, con amigos, sin malos rollos con la gente y comer y cenar bien.

Rovira, para despedir a Llanos, apoyó sus palabras y defendió la necesidad de pagar impuestos.