Los letreros que muchos dejan en sus coches en este barrio dicen mucho (y mal) de la zona

El usuario de TikTok @mateoberrioalzate ha compartido en esa red social los letreros que muchos conductores de su barrio han decidido dejar cuando aparcan sus coches en la calle.

En esos letreros, que no hablan muy bien de la seguridad en la zona, se pueden leer cosas como: "No romper cristal. No hay nada de valor", "no hay nada de valor" o "en este coche no hay nada de valor".

"Cuando me preguntan si mi barrio es seguro", ha escrito el usuario junto a esas imágenes, que están teniendo gran repercusión en la red social.

Sin embargo, algunos usuarios han mostrado sus dudas sobre ese peculiar sistema antirrobo puede llegar a funcionar. Por ejemplo, uno de los comentarios con más 'me gusta' dice: "Cuando dicen que no hay cosas de valor es cuando hay cosas de valor😂".

Otra persona cuenta lo que ella ha visto en un vehículo, que todavía refleja una situación más extrema: "El otro día en una zona de aparcamiento de caravanas que hay al lado de mi casa leí 'ya nos han robado dos veces, no hay nada de valor dentro"🤣.