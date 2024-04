El antiguo director de 'Frank de la Jungla' recuerda lo que más "odiaba y amaba" del aventurero

El programa 'Frank de la Jungla' entró hace muchos años en el 'hall of fame' de los programas televisivos en España. Frank Cuesta emprendía aventuras que no se podían entender si no le acompañaban el director y el fallecido operador de cámara Santiago Trancho.

Jorge Luque, periodista y director del programa, ha hablado largo y tendido sobre este en 'Azodose', el podcast donde se habla del "momento de tu vida que marcó un antes y un después".

Ha recordado, con muy especial cariño y ojo, siempre con las mejores de las intenciones, lo que más "odiaba" de Frank de la Jungla y era algo esperable por cómo es Frank: "Que no me hiciera caso en nada".

"Yo le decía a Frank de ir por aquí, pero él decía que por allí... Le decía que no hiciera esto, tal, no cojas serpientes, no me acerques... Pero él disfrutaba viéndome sufrir", ha contado el periodista.

Ha recordado también cuando le pidió dormir con él en la tienda de campaña porque le daba "susto" y le hacía dormir solo en otro lugar. Por otro lado, lo que más "amaba" de Frank Cuesta es que tenía un "punto tierno": "Cuando él quiere, lo quieres, cuando no lo quiere, lo quieres matar".