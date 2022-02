Aragonès urge a resolver el conflicto catalán para frenar a la extrema derecha

▶️ #President@perearagones: "Deixem de competir per veure qui és més independentista, d'esquerres o progressista. Ningú és més independentista que ningú: ni els qui fa dècades que hi militem ni qui se n'ha fet avui mateix. Tenim un objectiu compartit, tots hi fem falta" #Avancempic.twitter.com/3nfwoLgf9s