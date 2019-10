Arde la derecha

Ignorando tan certero consejo, el alcalde madrileño acudió a un programa de Telemadrid en el que el invitado se somete, en una suerte de colegio, a las preguntas de alumnos que rondan los diez años. Ya saben lo que pasó : le instaron a elegir entre salvar la Catedral de Notre-Dame o el Amazonas y Almeida no dudó en elegir la catedral parisina por ser un “símbolo de Europa”. No fue un fallo, sino la exposición más clara de una ideología que se consuma con la flexibilización de Madrid Central. La derecha es contaminante.

Martínez Almeida, Díaz Ayuso y Ortega Smith cierran su semana más bochornosa. Y ya es decir. Tal vez sea el alcalde de Madrid el que, a priori, sale mejor parado. No hubiera estado de más que uno de sus muchos asesores le hubiera recordado las palabras de Alfred Hitchcock cuando apuntó: “Nunca trabajes con niños ni con animales ni con Charles Laughton”.

Uno, en su eterna inocencia, sigue anhelando que sus representantes políticos posean un mínimo de altura intelectual. Insisto: un mínimo. Aspirar a contar con un estadista a la altura de Churchill es tan pueril que tan sólo escribirlo produce sonrojo, e incluso anda tan mal el patio que no rechaza del todo la idea de que Rajoy y González sean hoy los émulos españoles del premier británico . No, el nivel es tan bajo, el desconocimiento tan elevado, la oratoria tan pobre y los razonamientos tan de patio de colegio que, en una semana tan desconcertante como esta, a uno le entran ganas de dirigir una revista mensual de ajedrez o yoga.

Lo de Díaz Ayuso tiene menos explicación. Sus críticas a la necesaria Ley de Memoria Histórica no sorprenden, pero sí su argumentos: ”¿Arderán las iglesias como en 1936?”, se preguntaba con inquebrantable pachorra la máxima representante de los madrileños. Al margen de reflejar un inquietante desconocimiento en la data de los hechos —las iglesias ardieron en 1931, no en 1936—, refleja una desidia intelectual que no cometería ni uno de los niños que entrevistaron a Martínez Almeida. Basta con buscar “Quema de conventos en 1936” para que la entrada de la Wikipedia salga…. vacía.