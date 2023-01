Triunfa en Twitter al contar cómo reaccionó Rosendo tras hacerle esta pregunta en un semáforo

Ha señalado García Guerrero que se ha encontrado con el mítico cantante Rosendo Mercado esperando en un semáforo en una calle de Madrid y que no se pudo resistir a hacerle una pregunta sobre una de sus canciones.

“Esta mañana de frío luminoso en Madrid me he encontrado con Rosendo Mercado. Estaba parado en un semáforo mirando el móvil y yo me detuve con la bici porque estaba en rojo. Le hablé: - Perdona, ¿eres Rosendo? - Sí. Tenía que preguntarle una cosa”, ha contado en un primer tuit.