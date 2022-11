Así es el diputado Figaredo: sobrino de Rato, sus primeros trabajos en Vox y su pasado en el Elías Ahuja

Europa Press News via Getty Images

Sus patillas prominentes, sus gafas con montura redonda y su joven edad le diferencian del resto de diputados. Pero el día que José María Figaredo subió a la tribuna del Congreso con el objetivo de desmontar la estrategia del Gobierno para abaratar los costes de la electricidad y el gas debido a la crisis energética, su intervención se hizo viral. Pero no fue por su discurso vehemente mostrando dudas sobre las energías renovables ni tampoco por su singular imagen, sino por las “burradas” - palabra tomada de un experto - y las imprecisiones que el diputado de Vox pronunció en sus siete minutos de intervención.

No tengo claro si a la extrema derecha mejor ignorarla o confrontarla. Y sé que al final nos movemos más por ideas y emociones que por datos objetivos. Pero como alguien que se dedica a la energía no puedo evitar contestar las burradas que decía su señoría desde la tribuna 👇 pic.twitter.com/RjmLlJRfg1

De Vox desde su acto fundacional

Su relación con Vox empieza desde el mismo origen del partido. Tal como él mismo ha contado en varias entrevistas, Figaredo acude al acto fundacional de la formación de extrema derecha y dice a Santiago Abascal y a Alejo Vidal-Quadras que puede ofrecerles cualquier ayuda jurídica que necesiten. “Yo seguía mucho a Santiago en su etapa en el PP vasco por su lucha incansable contra ETA. Y cuando ellos montan el partido me veo en la obligación de decidir entre ser protagonista o ser espectador. Creía que en España iban a cambiar las cosas y finalmente decidí afiliarme. En ese momento, yo les dije que no tenía dinero para aportar al proyecto, pero que era abogado y que les podría ayudar encantado”, rememoraba en un programa .

Europa Press News via Getty Images

Con el auge del partido, Abascal y los suyos pidieron en 2019 a Figaredo ser su cabeza de lista por Asturias para el Congreso. “En aquel momento me ponen en un brete porque yo estaba a punto de casarme y me iba muy bien laboralmente. Mi primera respuesta fue un ‘no’ pero luego cambié de opinión. Mi motivación era la misma que cuando me afilié al partido: tenía que decidir entre ser protagonista o espectador”, señalaba.