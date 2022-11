Así es el menú elaborado para la selección española en el Mundial de Qatar

JAVIER SORIANO via Getty Images

JAVIER SORIANO via Getty Images

El técnico justificó la razón por la que se comió seis huevos. “Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo y si te aseguras de que sean huevos de corral... aquí no lo sé. Espero que aquí haya gallinas pastando, no lo sé. En el desierto no creo que haya muchas gallinas pero bueno”, señaló.