Almeida, ante la clase como un maestro, atiende la pregunta atónito. ”¿De verdad me lo estás diciendo?”, apunta agobiado, sin dejar ni acabar al chico. Luego la cosa se complica al enterarse de que tiene un minuto para responder.

El sucesor de Manuela Carmena se va resoplando a la pizarra, coge la tiza y empieza a pintar monigotes. Uno es Álvaro y otro, su compañera Paula. Les pregunta qué quieren ser de mayores. Profesor, dice él. Periodista política, dice ella. A su lado, pinta una especie de globo donde están todos los demás. “Pues nosotros -dice sin marcarse como derecha- vamos a poner todos los medios para que seáis vosotros los que decidáis...”, y en ese momento se le cuela ya la cuenta atrás, 5, 4, 3... “qué queréis ser; la izquierda, sin embargo, va a querer decidir por vosotros”, concluye, con el tiempo agotado.

Como puedes ver en el vídeo completo, los niños no aprueban al alcalde madrileño. Alzan sus palas y deciden: siete de ellos eligen el verde, o sea, afirman que se han enterado de su explicación, pero ocho optan por el rojo, porque no les ha quedado claro. “No lo has explicado bien”, le dice Carmen.

Otra niña, Daniela, interviene: “A mí me lo explicaron diciendo que la derecha apoya y da dinero a una cosa y la izquierda apoya y da dinero a una cosa distinta”. “Ummm, no, yo no diría eso”, replica Martínez-Almeida.

Y añade ante los chavales, como de precampaña, aunque aún no puedan votar: “La derecha quiere que el dinero esté en vuestro bolsillo y la izquierda, que suban los impuestos”.

Mira las caras de los críos. No hay más que decir.