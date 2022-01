Así será la 'nueva' vuelta al cole

Jorge Gil/Europa Press via Getty Images

Jorge Gil/Europa Press via Getty Images Un aula de Valencia, el 8 de septiembre de 2021.

A una semana de que comience el segundo trimestre en las aulas de toda España, faltan por cerrarse los últimos flecos sobre la vuelta al cole tras la Navidad, pero ya hay algo claro: será presencial.

Este martes se reúnen Sanidad, Educación, Universidades y las comunidades autónomas para cerrar un acuerdo sobre la vuelta a las clases el próximo lunes, 10 de enero, y las informaciones apuntan a que el grueso de las medidas anticovid se mantendrá, aunque habrá pequeñas modificaciones en los protocolos.

Según publica Cadena Ser, que ha tenido acceso a un nuevo borrador de Sanidad elaborado el pasado 30 de diciembre, para hablar de brote en un aula tendrán que registrarse tres casos, y no dos como hasta ahora. Además, habrá cambios en las cuarentenas.

Los menores de 12 años podrían estar exentos de cuarentena

Los mayores de 12 años se guiarán por la política que afecta ya a los adultos —los contactos estrechos no harán cuarentena si están vacunados—; no obstante, el mayor cambio llega para los alumnos de Infantil y Primaria, que no deberán hacer cuarentena al margen de su estado de vacunación, según adelanta laSexta.

“Estarán exentos de cuarentena, independientemente de su estado vacunal, todos los contactos estrechos de educación infantil y todos los contactos estrechos tanto de los grupos de convivencia estable [GCE, grupos burbuja] como de los grupos no organizados como GCE de educación primaria”, señala este borrador.

Algunas comunidades ya han anunciado estos días cambios en esa misma dirección. Este lunes, Andalucía ha informado de que a partir de ahora no se confinará un aula completa si se registran casos positivos de alumnos en aulas burbuja. También Madrid anunció el pasado viernes que no aislará a toda la clase si se detectan casos “esporádicos”.

En todo caso: presencialidad e intensificar la prevención

Pese a las dudas iniciales expresadas por Madrid y Murcia sobre la presencialidad, finalmente todas las comunidades se han mostrado favorables a una vuelta física a las aulas la próxima semana. Según indica El País, los Ministerios de Sanidad y Educación sí harán mañana hincapié en que se extremen las medidas de prevención que comenzaron a aplicarse en septiembre de 2020 (ventilación, uso de mascarilla) y que ahora seguían vigentes aunque con un control menos estricto.

Antes de las vacaciones navideñas (y de la gran explosión de ómicron), alrededor del 1,5% de las aulas estaban confinadas, el mayor porcentaje desde que se recuperó la presencialidad. Sin embargo, casi todas las cuarentenas se produjeron en primaria, pues la buena vacunación de los adolescentes (el 90% está vacunado) frenó los casos. El Gobierno ahora espera impulsar las inyecciones entre niños de 5 a 11 años para que la vacunación también empiece a surtir efecto en este grupo etario. De momento, una tercera parte de estos niños ya tiene la primera dosis.