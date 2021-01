Asia Argento acusa de violación a Rob Cohen, director de 'The Fast and the Furious'

La actriz Asia Argento, una de las caras visibles del movimiento #MeToo ha denunciado al director Rob Cohen, de la saga de películas The Fast and the Furious por abusar sexualmente de ella.

La intérprete de 45 años ha denunciado una agresión sexual sufrida por parte del cineasta en 2002. “Es la primera vez que hablo de Cohen. Abusó de mí haciéndome beber GHB, tenía una botella”, ha sentenciado en una entrevista publicada en Il Corriere della sera.

“En aquel entonces, yo no sabía muy bien qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama”, ha añadido la actriz que entonces participaba en la película xXx dirigida por Rob Cohen, junto a Vin Diesel y Samuel L. Jackson.

“El señor Cohen niega categóricamente la acusación completamente falsa de agresión sexual que formuló contra él Asia Argento”, ha afirmado en un comunicado enviado a la AFP.

Por su parte Cohen ha negado estas acusaciones. “Cuando trabajaron juntos tenían una excelente relación laboral y Cohen la consideraba una amiga, por lo que esta acusación que data de 2002 es desconcertante, especialmente si se considera lo que se ha dicho de ella en los últimos años”, ha sentenciado.

Asia Argento fue acusada en 2018 de agresión sexual por parte del actor estadounidense Jimmy Bennett por unos hechos ocurridos en un hotel de California cuando él tenía 17 años. Ella negó inicialmente haber mantenido una relación sexual con él, pero después se retractó, aunque negó la versión de los hechos de Jimmy Bennett.