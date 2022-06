Una aspirante de 'MasterChef' va directa al 'trending topic' tras discutir con Pepe Rodríguez

Verónica en 'MasterChef'. TVE

El programa MasterChef ha emitido este lunes una nueva gala con nuevos enfrentamientos. En la recta final del formato de TVE, Jokin ha sido el expulsado tras enfrentarse a una de las grandes favoritas, María Lo. Sin embargo, ha sido Verónica la que se ha situado entre el trending topic tras una discusión con Pepe Rodríguez.

Tras la primera prueba, en la que los familiares de los aspirantes les han acompañado, se han desplazado hasta MOM Culinary Institute, la escuela de cocina profesional del chef Paco Roncero. Verónica era una de las encargadas de capitanear uno de los equipos, pero el resultado no ha sido el que ella esperaba.

La aspirante, que al principio decía tenerlo todo controlado, se ha visto superada. Finalmente, uno de los platos del equipo azul no ha podido terminarse. “Pocas decisiones pueden doler más que esta, pero no me queda más remedio y nos quedamos sin plato. A eso le queda más de media hora y no podemos servirlo, por lo cual, se ha terminado la prueba”, ha comunicado Pepe Rodríguez.

Verónica ha tenido que presentarse en el salón ante los invitados para disculparse y comunicar lo que había ocurrido.“Soy Verónica, capitana del equipo azul, y venía a pediros disculpas. El servicio no ha salido como esperábamos, me gustaría no estar aquí ahora mismo y estar sirviéndolo, pero no va a poder ser. Espero que podáis disfrutar al menos del resto de elaboraciones”, ha explicado.

Y el veredicto final de los jueces ha sido demoledor para ella. “No se daban las órdenes correctas, no se ha trabajado bien”, ha dicho Pepe Rodríguez. “A mí que me sigue costando con 30 años de oficio, y llegas tú y me dices: ’¡Sí, lo tenía controlado!”, ha continuado el juez.

“Quiero que aprendas, pero si no detectas los errores no vas a evolucionar en la vida, porque vas a creer que lo sabes todo”, ha rematado el cocinero ante las lágrimas de la aspirante.

Las reacciones ante el rapapolvo y lo ocurrido con Verónica han sido inmediatas, y han situado a la aspirante entre las tendencias de Twitter. Los espectadores están divididos en su veredicto.

Caerá mejor o peor.

Se ha aferrado siempre al PIN con arrogancia y soberbia.

