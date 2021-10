Aumenta la actividad explosiva del volcán de La Palma y no se descarta la aparición de nuevas bocas

JORGE GUERRERO via Getty Images

JORGE GUERRERO via Getty Images Volcán de La Palma.

El volcán de Cumbre Vieja cumple este domingo dos semanas desde que entró en erupción y la actividad explosiva se ha incrementado, por lo que no se descarta la aparición de nuevos centros de emisión, tal y como se desprende del dictamen que emite diariamente el Comité Científico del Pevolca.

La responsable nacional de vigilancia volcánica del IGN, Carmen López, ha indicado en rueda de prensa que si bien la actividad del tremor es más intensa, todavía no ha llegado a la que se registró entre los días 24 y 27 de septiembre, que fue mucho más intensa que ahora.

Carmen López recordó que cuando esa actividad llegó al máximo, se produjo un parón de la actividad, pues no permitía salir más emisión, y el tremor disminuyó bruscamente y se abrió el sistema a base de una serie de explosiones violentas.

No obstante, insistió en que ahora la situación no es la misma, pues aunque el tremor es más intenso y se ha registrado actividad explosiva, no ha llegado a esos niveles tan altos. En cualquier caso, advirtió que esta alternancia de fases está dentro de lo esperable y en los próximos días podría volver a pasar.