“Aunque ETA haya desaparecido sus organizaciones políticas siguen porque tienen un salvoconducto político (...) Si el terrorismo no logra avances políticos matando no puede hacerlo por dejar de matar, porque se repetirá una y otra vez”, ha alertado la líder regional, quien ha reprochado también que no hayan “condenado de forma clara” los crímenes, que no ayuden a solucionar los no resueltos o que organicen “fiestas” tras las excarcelaciones.