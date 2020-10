Ayuso anuncia el cierre de la Comunidad de Madrid solo durante los próximos dos puentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado el cierre perimetral de la región solo durante los próximos dos puentes, el de Todos los Santos y el del día de la Almudena (patrona de la ciudad de Madrid). La decisión de Díaz Ayuso contraria, en principio, el decreto del estado de alarma, ya que este solo contempla los cierres de frontera durante, al menos, siete días.

“No estoy conforme con cerrar Madrid y, de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles. Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo en el siguiente”, ha asegurado Díaz Ayuso.

Además, fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad madrileña aseguran a este diario que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, llamó al consejero Enrique Ruiz Escudero y le autorizó a cerrar perimetralmente el territorio de la autonomía solo los días de puente. “Le dijo que se podía solo los festivos”, sostienen estas fuentes.

Díaz Ayuso ha amenazado este jueves con dejar abierto Madrid si el Gobierno no deja “más opciones” que cerrar perimetralmente la región durante al menos 7 días, como contempla el decreto del estado de alarma que será convalidado previsiblemente este jueves en el Congreso. La jefa del Gobierno regional quiere elegir qué días cerrar la región. Por eso, solo la cerrará los días de puente. La dirigente popular sigue siendo el verso suelto de los responsables autonómicos del país, y contraria a su vicepresidente y socio de coalición, Ignacio Aguado, quien ha defendido el cierre de frontera con insistencia.