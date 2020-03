Críticas a Ayuso por esta respuesta en 'Espejo Público' sobre cerrar Madrid por el coronavirus

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada este jueves en el programa Espejo Público por Susanna Griso.

Díaz Ayuso, que ha hablado desde la sede de la institución que preside, ha respondido a la pregunta que muchos ciudadanos se hacen y que se ha llegado a convertir en una campaña viral en las redes: si se va a cerrar Madrid.

Y ha dejado esta sorprendente declaración, teniendo en cuenta su cargo: “Este supuesto cierre de la autonomía del que se está hablando no sé cómo se podría llevar a cabo. Y, como digo, no depende de nosotros. Por eso he dejado claro que por nuestra parte no se puede hacer nada. (...) Y lo tendría que tomar el Gobierno de España, debería de ser el Gobierno y no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid. No sé cómo se podría hacer algo así. No tengo más valoración que eso”.