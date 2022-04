Ayuso no acudirá al juzgado por sus acusaciones contra los sanitarios: "Estamos en un país libre"

La dirigente madrileña ha sido citada el próximo 29 de abril para dar explicaciones sobre sus declaraciones con las que reprochó al personal sanitario de, en pleno colapso de los centros de salud del pasado mes de diciembre, no coger el teléfono o colgarlos. “En algunos centros no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos ”, criticó en una entrevista en EsRadio.

“El partido que nació de las dictaduras, me podrá decir lo que quiera, pero yo no voy a acabar en la cárcel, no iré ningún tribunal y no soy juzgada por nada porque no he hecho absolutamente nada”, ha justificado, en referencia a la admisión a trámite de la demanda de CCOO.