Ayuso llama Rajoy a Feijóo, se da cuenta del 'patinazo' e intenta corregirlo muy a su manera

Europa Press News via Getty Images

En una entrevista en EsRadio , la dirigente madrileña ha asegurado que Sánchez va a perder las elecciones en ciudades como La Coruña o Sevilla pese a que el Gobierno ha elegido a ambas para ser sede de organismos como la Agencia de Inteligencia Artificial o la Agencia Espacial. Dicha decisión, según Ayuso, se ha hecho para perjudicar a la Comunidad de Madrid pero cree que, pese a todo, esto no ayudará a Sánchez a sumar votos porque tendrá enfrente a Feijóo.

Ayuso se sonroja, pero se apresura a explicarse para evitar malos entendidos. “Nos pasa a todo el mundo. Confesadlo, es que se parecen”, ha dicho, para más sorpresa de los presentes. Finalmente, ha aclarado: “No confundo. Estoy confundiendo a personas. Confío en él. (Feijóo) no es un mentiroso y va de frente”, ha dicho.

Para Ayuso, Sánchez es un “tirano”

En la misma entrevista, Ayuso ha vuelto a atacar a Sánchez y ha asegurado que su Gobierno ya no es legítimo porque “no se presentó” en las urnas “para estos fines”. Para ella, “Sánchez es el mayor estafador y el mayor tirano de la democracia” y que “en el Congreso están los mayores enemigos de España” apoyándole. Ayuso cree que “vivimos en una pseudo dictadura” y no apoya la moción de censura que está promoviendo por Vox porque en caso de no prosperar se transmitirá una imagen “triunfalista” del presidente.