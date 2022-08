¿Puede Ayuso negarse a acatar las medidas de ahorro energético del Gobierno?

Horacio Villalobos via Corbis via Getty Images

A la luz de los acontecimientos, el rechazo de la Comunidad de Madrid a varias de las medidas del plan de ahorro energético del Gobierno tiene todos los visos de convertirse en el nuevo caballo de batalla del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso contra el central. La mandataria madrileña se declaró en rebeldía asegurando que no lo aplicaría y que “Madrid no se apaga”, tan solo momentos después de que el Consejo de Ministros aprobase el primer paquete de iniciativas .

¿Se puede desobedecer una norma de rango estatal?

No es la única opinión jurídica en este sentido. “Las medidas son de obligado cumplimiento al ser de carácter estatal y general”, explica Ignacio de Luis, abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) . El experto también señala que “lo que no es ajustado a derecho es un llamamiento a la desobediencia”.

¿Qué ha dicho la Comunidad de Madrid que haría hasta el momento y qué puede hacer?

No obstante, la clave de este conflicto no está en las declaraciones de la presidenta madrileña, sino en las de sus vicepresidente, Enrique Ossorio. El martes -es decir, al día siguiente de que Ayuso aseverase que “Madrid no se apaga”-, el también consejero de Educación salía a aclarar la que será la estrategia de la Comunidad de Madrid en este caso, llevarlo a los tribunales si consideran que alguna parte “no es constitucional”. Durante una visita al colegio público Tempranales de San Sebastián de los Reyes, Ossorio explicaba a los medios que estudiarían el real decreto-ley y que “la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, no lo va a aplicar [el paquete de medidas]”. Y todo apunta a que ése será el gran factor, un posible choque competencial.