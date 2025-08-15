Ayuso habla por primera vez de Jumilla: "Todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado públicamente y por primera vez sobre la polémica de Jumilla (Murcia), donde el Partido Popular y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas. Ante los medios de comunicación por motivo de la celebración de las fiestas de la Virgen de La Paloma, Ayuso ha afirmado que "todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente, con respeto. Aquí cabemos todos".

"Nuestra Constitución recoge la libertad de culto, y yo quiero que se sigan celebrando en Madrid las procesiones, que siga habiendo belenes, que sigamos celebrando en libertad la religión musulmana, católica y también la judía", ha enfatizado haciendo referencia a lo sucedido hace unas semanas en la región murciana.

Sin embargo, ha destacado que una cosa es el culto y otra los choques culturales que en ocasiones intentan "imponer otra forma de vivir o de pensar a manos de algunos ciudadanos que no quieren integrarse".

"Cosa distinta son los choques culturales que se están produciendo en España. Ese es otro debate y nosotros ahí vemos que tenemos una larga tarea por delante, porque la demografía en España está cambiando, y lo va a hacer a gran velocidad en los próximos años, y tenemos que decidir cómo queremos convivir y si va a haber un choque cultural que nos va a hacer regresar en algunas ocasiones", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid ante los medios de comunicación poniendo el foco en "el problema demográfico" que tiene España en relación a que "cada vez nacen menos niños y vienen más personas de fuera".

Finalmente, ha concluido en que Madrid seguirá siendo un lugar donde "entremos todos" y donde va a prevalecer el "respeto a todas las religiones y tradiciones". "España, insisto, es un país aconfesional, no es laico y, por tanto, todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente. Y nosotros defendemos las tradiciones, especialmente la católica, por ser la mayoritaria", ha concluido Ayuso.