Feijóo pide al Gobierno la movilización del Ejército para hacer frente a los incendios: "Estamos en una crisis nacional"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), visita este viernes, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes al Gobierno que movilice al Ejército para que ayuden en la lucha contra los incendios. En declaraciones ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil (León), junto al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que "ya tenemos más de 100.000 hectáreas calcinadas".

"Es el momento de una política de Estado y es el momento de olvidarse de la política cutre, de los tuits groseros y de la permanente intensidad en las provocaciones, que son sorprendentes además cuando vienen del Gobierno. Que el Ejecutivo esté provocando a autoridades de CCAA que están gestionando esta situación de crisis incendiaria no ocurre en ninguna democracia occidental", ha expresado el líder de la oposición.

Feijóo ha asegurado que España se encuentra ante "una crisis nacional" y ha expuesto que "la mayor parte" del país está teniendo "una situación inédita". Pero también ha avisado de que todavía puede ser peor.

"En los primeros días de agosto han habido un conjunto de incendios voraces y queda lo peor. Si no hay una variación climatológica, de precipitación de lluvias y de bajadas de temperaturas, sabemos perfectamente que la segunda quincena de agosto puede ser peor que la primera. Lo que nos espera es difícil", ha razonado.

Feijóo ha señalado que "si lo que nos espera puede ser peor que todo lo que hemos vivido, si tenemos miles de toneladas de combustible en los montes, porque hemos tenido una primavera con muchas lluvias, lo lógico es que el Gobierno se anticipe".

"Lo lógico es que planifique. Necesitamos medios extraordinarios y por eso pido que el ejército de España ponga a sus medios operativos, a sus maquinarias pesadas y a los medios aéreos. Es una medida imprescindible en estos momentos, en prevención de lo que pueda ocurrir en los próximos días", ha expuesto.

Al margen de ello, ha insistido en que el Estado tiene "menos medios operativos aéreos" en esta campaña que en la anterior, aunque en este caso fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya dijeron ayer que esto era falso. "Es evidente que tiene que comparecer la vicepresidenta tercera para que nos aclare por qué hemos tenido y estamos teniendo menos medios aéreos operativos que en la campaña anterior, sabiendo que esto iba a tener de especial riesgo", ha dicho, sin embargo, Feijóo.

El líder del PP también ha lamentado la pérdida de patrimonio ambiental y forestal por esta ola de fuegos y ha pedido a la ciudadanía que debe hacer caso a todas las indicaciones de las autoridades, como cuando éstas soliciten que evacúen un pueblo. A su vez, les ha instado a ayudar "a detener y a detectar cualquier sospecha" de actividad incendiaria.