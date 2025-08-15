Reacciones al fallecimiento de Javier Lambán: "Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable"

La noticia llegaba este viernes sin previo aviso. El expresidente del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Lambán Montañés (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 19 de agosto de 1957), ha fallecido según han confirmado fuentes del que fuera su Gobierno. Desde el año 2021 llevaba inmerso en una lucha contra el cáncer de colon que le habían diagnosticado. Las reacciones al conocerse la noticia no se han hecho esperar, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasando por el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, o el propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El primero de ellos ha sido el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha destacado que el compromiso de Lambán y su trayectoria deja "una huella imborrable". En un mensaje en X, el también secretario general de los socialistas ha señalado que ha recibido con gran pesar la noticia del fallecimiento de su compañero de partido, al tiempo que traslada a su familia y seres queridos sus condolencias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha lamentado este viernes el fallecimiento del expresidente de Aragón, un "amigo" al que ha definido como un socialista "coherente" y un "hombre de fiar". En un mensaje en su cuenta de X, Feijóo ha señalado que Lambán fue un servidor y ha asegurado que para él fue una gran suerte que ambos coincidieran en el ejercicio de la política —los dos fueron presidentes autonómicos—. "Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos", concluye el mensaje del presidente del PP.

El presidente actual del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado “profundamente” el fallecimiento del expresidente autonómico, cuya muerte ha recibido “con consternación” y por la que el Ejecutivo aragonés ha decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad durante los que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha transmitido el más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del expresidente, así como a todas las personas que trabajaron con él y compartieron su vocación de servicio.

La próxima candidata a Aragón y actual ministra de Educación, Pilar Alegría, también ha mostrado sus condolencias en redes sociales. "Descanse en paz el compañero y expresidente de Aragón, Javier Lambán. Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria. Mi pésame y sincero cariño para su familia y seres queridos", ha dicho Alegría.

Por otro lado el propio PSOE ha destacado el legado en Aragón de Javier Lambán y ha señalado que fue un socialista "fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días". En un mensaje en X, el partido al que pertenecía el expresidente de Aragón ha remarcado que Lambán gobernó esa comunidad pensando en todos y todas, por lo que su legado sigue vivo hoy en esta tierra.

Emiliano García Page, presidente autonómico de Castilla-La Mancha también ha mostrado sus condolencias a través de redes sociales. "Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, gran amigo, excelente persona y político ejemplar. Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía", ha afirmado a través de X donde ha enfatizado en que "deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha asegurado que apreciaba "política y personalmente" a Javier Lambán. Mientras, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se ha despedido de "hombre, íntegro y cercano". A través de la red social 'X', la portavoz socialista en Cibeles y secretaria de la Agrupación del PSOE en Madrid Ciudad ha dicho adiós "con gran tristeza" a Javier Lambán, "hombre íntegro, cercano y comprometido, que dedicó su vida al servicio público". "Todo mi cariño y pésame para su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha trasladado.