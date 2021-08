Ayuso mete un corte ante la primera pregunta en 'Espejo Público': "Yo es que no estoy para eso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un corte al inicio de su entrevista de este lunes en Espejo Público cuando la presentadora, Lorena García, le ha preguntado si vio que los presidentes de Galicia y de Murcia, los ‘populares’ Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, aplaudían a Pedro Sánchez al final de la Conferencia de Presidentes.

La anécdota la ha desvelado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pero a Ayuso no parece haberle hecho demasiada gracia, ya que ha respondido cortante: “Yo es que no estoy para eso”.

Ayuso ha asegurado después que “al final de la Conferencia de Presidentes lo importante no es esto, que en todo caso siempre se intenta acabar con buen clima, sino los resultados”.

“No esperábamos gran cosa, pero nos fuimos altamente decepcionados porque, a diferencia de otras reuniones entre presidentes, ahora ya han empezado a poner nombre y apellidos al culpable de los males en otras autonomías, y en concreto Madrid”, ha denunciado la dirigente del PP.

Ayuso ha insistido en que se fue “un poco decepcionada” porque algunos anuncios no eran nuevos y porque algunos presidentes cargaron contra su gestión.

“Empezando por el presidente de Cantabria, sí que se señalaba a Madrid. Esos agravios que se inventan algunas comunidades autónomas para no hablar de su propia gestión me parece que es insensato. No podemos buscar más enfrentamiento territorial”, ha zanjado.

La XXIV Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca convirtió a Ayuso en la abanderada de las críticas autonómicas a Sánchez, con varios reproches cruzados. En cualquier caso, varios presidentes regionales han coincidido en señalar que esta cita se ha desarrollado con normalidad y cordialidad a pesar de las quejas previstas por la falta de un Reglamento y del mínimo orden del día.

La presidenta madrileña, la dirigente ‘popular’ que más ha sobresalido en sus reproches al Gobierno, ha centrado sus críticas en los “privilegios” que, a su juicio, el Ejecutivo ha otorgado al País Vasco, con la convocatoria de la Conferencia Mixta del Concierto, y a Cataluña por reunir la Bilateral el próximo lunes, apenas tres días después de esta cita multilateral en Salamanca a la que no ha acudido Pere Aragonés.

Ayuso, que ha sido una de las últimas en comparecer en sala de prensa tras la reunión, ha sido recibida en la Plaza Mayor de Salamanca entre aplausos, al igual que el Rey Felipe VI, mientras que Pedro Sánchez ha sido abucheado por los ciudadanos que se han acercado a primera hora a presenciar la foto de familia.