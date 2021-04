Díaz Ayuso no sabe cuánta gente ha muerto en Madrid por coronavirus

Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Mónica Garcia, Pablo Iglesias, Edmundo Bal y Rocío Monasterio han sostenido este miércoles en Telemadrid el primer debate electoral en la carrera por la presidencia de la Comunidad. La gestión de la pandemia, como es lógico, ha centrado la confrontación.

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, ha interpelado directamente a Isabel Díaz Ayuso para preguntarle cuántas personas han muerto por coronavirus en la Comunidad de Madrid desde el comienzo de la pandemia. “20.000”, ha espetado la actual presidenta de la Comunidad en un par de ocasiones.

Pero la cifra no es exacta. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Sanidad, ha contabilizado 23.623 muertos por coronavirus en la región, al incluir en sus cifras a todos los ancianos que murieron en residencias sin que se les hiciera la prueba.

La cifra ofrecida por Ayuso ha sido posteriormente corregida por Mónica García, la candidata de Más Madrid y médica. Ella ha ofrecido el número que baraja la Consejería de Sanidad de Madrid.

Lsa preguntas sobre cifras concretas han incomodado a Isabel Díaz Ayuso durante el debate. En un momento posterior, Iglesias le ha preguntado por el número de personas que se encuentran en una lista de espera sanitaria en la Comunidad.

La presidenta y candidata del PP no ha respondido y se ha revuelto con este comentario: “No me haga esas preguntas maniqueas. Yo le puedo hacer a usted preguntas de Madrid que no va a saber”.