Ayuso, sobre el caso de su hermano: "¿Por qué un comercial no puede ganar dinero?"

Sin embargo, Ayuso defiende en esta entrevista que no influyó que su hermano cobrase esa comisión el hecho de que ella fuera presidenta de Madrid: “Si yo no hubiera sido presidenta, él habría estado en el mismo lugar, en el mismo sitio, haciendo además algo que yo creo que es normal, en un momento en el que no hay material sanitario, traerlo desde China o desde donde sea”.

La presidenta madrileña se queja de que haya sospechas sobre el contrato. “Y le dicen: “Y encima cobrando durante la pandemia”. Oiga, me hace gracia esa gente: ¿es que tú has donado tu sueldo en pandemia?”.

Ayuso también se hace esta otra pregunta: ”¿Por qué un comercial, que además no tiene un ingreso fijo, no tiene una nómina, y a lo mejor ingresa por las mascarillas y luego está seis meses sin ingresar, un comercial de productos sanitarios no puede ingresar durante la pandemia, no puede ganar dinero?”.