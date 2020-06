Ayuso asegura que es probable que los alumnos de Primaria puedan volver a clase el lunes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves en la Asamblea que “probablemente a partir de la fase 2, a partir del próximo lunes, los alumnos de Primaria ya van a poder volver a clase con normalidad”.



De esta forma ha respondido a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre cómo va a evitar el problema que se va a producir en las familias con niños cuyos padres van a querer incorporarse al trabajo y no van a poder por no tener abiertos los colegios por miedo al contagio por coronavirus.



El Gobierno regional hubiera preferido adelantar las fases y que desde el 24 de mayo los alumnos ya hubieran vuelto a clase con normalidad, pero esto no ha sido posible tras “una discusión abierta” con el Ejecutivo central, ha explicado Díaz Ayuso.