Azaña, una figura de consenso en tiempos de división

“Pablo Iglesias no tiene nada que ver con Azaña. Él tenía una idea fuerte de nación, a la francesa. Fue un hombre apasionado de su país, cervantista… un gran escritor. No creo que sea un referente para el actual Gobierno, porque no estoy seguro de que tenga una idea de España. Los que gobiernan ahora ni tienen sentido del Estado ni de la nación”, ahonda Fusi, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

“El atractivo de Azaña, si tiene alguno para la derecha, está en el sentido del Estado que tuvo. Él quería hacer un gran Estado español, porque lo encontraba muy débil. Decía, en referencia a Cataluña, que si España hubiera tenido un gran Estado no hubiera padecido los nacionalismos. Ese análisis de que el Estado estaba débil marcó su pensamiento y su acción política. No pensaba que Madrid fuera muy grande, sino que Madrid era muy débil y, por eso, no hay un verdadero Estado nacional en España; la causa de los nacionalismos. El Estado no llega más allá de 7 km de Madrid. Y ese es Azaña, un hombre defensor y propulsor del estatismo español. Displicente, con cierta soberbia y a quien le costaba negociar”, explica el catedrático.

“Está bien que dirigentes políticos citen la figura del que es uno de los políticos más importantes del XX. Pero, por otro lado, la derecha utiliza a Azaña como si hubiera sido una persona cercana a sus posiciones cuando fue un liberal, progresista… una persona de izquierdas moderada. Eso hay que dejarlo bien claro, que nadie se equivoque, que Azaña representó todo lo contrario de lo que representa la derecha en España”, cuenta Miguel Ángel Villena, historiador, periodista y autor de Ciudadano Azaña, una biografía del mítico republicano.

Para Villena, sin embargo, no está claro que Azaña no tenga encaje en la idea de España que defiende parte de la izquierda actual, sustentada en la plurinacionalidad del país. “Es cierto que Azaña fue impulsor de una nación fuerte, pero estaba de acuerdo con la autonomía de Cataluña. Él entendió que España era un Estado diverso, ahora se diría plurinacional, pero entonces no se usaba ese término. No se puede decir que Azaña, a pesar de su formación francesa, tuviera un visión unitarista de España. Fue consciente de la diversidad de este país. Hasta donde sé, Azaña sabía que el modelo jacobino francés no se podía aplicar aquí. Él era un afrancesado en la cultura más que en la política”.