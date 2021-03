25 años de la victoria de Aznar: cómo están los protagonistas de la foto del 3-M

En un viaje en el año 2000 a Baqueira, Aznar le hace una confesión íntima a Rato: no se va a presentar a un tercer mandato y piensa que él es su “sucesor natural”. Así lo narraba el propio expresidente en sus memorias, en las que detalla que su súper ministro de Economía dudaba. A los pocos días, lo volvió a intentar y no hubo respuesta. El expresidente se enteraría poco después por la prensa y un titular en El Mundo: “Rato no quiere”. No habría ya tercera vez, aunque Rodrigo se arrepentiría y le pediría en 2003 ser el aspirante del PP a las elecciones. Aznar no perdona.

Casado intenta no romper con el legado de Casado y Rajoy pero quiere soltar lastre del pasado. Están convencidos en la dirección actual de que buena parte de los malos resultados electorales se debe a los casos de corrupción. Por ello, dice el actual líder que es “compatible” condenar las conductas no ejemplares con sentirse “orgullosos del PP”.

Era el momento de volver a las esencias, a la derecha pura. Mano dura. Y consiguió su propósito gracias a Casado, también con la ayuda de una buena amiga de ambos, Esperanza Aguirre. Volvía por la puerta grande a la calle Génova, dispuesto a mover los hilos. Pero han pasado más de dos años y su gran alumno no le termina de convencer. “El PP no vive su mejor momento”, decía en La Sexta. Se ha visto cara a cara con el actual líder en un acto por este 25 aniversario este martes. Casado ha reivindicado su proyecto centrista y le ha recordado que hasta él le dijo que lo tenía más complicado que sus predecesores. Le echa en cara el expresidente que no sea capaz de aglutinar a todo el centro derecha y que Vox esté capitalizando el descontento contra Sánchez.

El 30 de agosto de ese año reunió alrededor de una mesa baja en La Moncloa a Rato, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Javier Arenas. Y habló muy claro y directo: “He pensado que la persona que mejor puede hacerse cargo de la situación en estos momentos es Mariano”. Luego salieron los cinco a comer a los jardines presidenciales.

Pero Rato seguía teniendo ganas de poder (de mucho poder). Decidió dar el salto internacional, con el apoyo del posterior Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, logrando entrar en la órbita máxima internacional como director gerente del Fondo Monetario Internacional. Su amigo Aznar levantaba el teléfono para que lograra ese puesto y llamaba a George W. Bush, Jacques Chirac y Tony Blair. La vida que siempre le había gustado, la de las grandes finanzas y los vuelos privados con escalas internacionales, con casa cerca de Dupont y con corte de pelo en Diego’s Hair. Pero en esa vida llena de giros inesperados, abandonó su puesto años más tarde bajo los rumores de toda España de que regresaba por si caía Rajoy y lograba por fin ser el candidato que nunca fue. Con otro objetivo: ser el gran banquero de España, con primera parada en Lazard y luego en el Banco Santander. El caramelo estaba a punto de llegar: la Presidencia de Caja Madrid. Oropeles en plena crisis económica, brindando con champán por la salida a Bolsa.

Pero detrás del oro había fango y barro. Guindos se cobraría su cabeza y le forzó a dimitir. Pronto llegaría la otra imagen que marcaría a España: la mano de un policía deteniendo a Rato y metiéndolo en un coche. El milagro acababa entre rejas. El exministro ha sido absuelto por el caso de la salida a Bankia, pero fue condenado por el de las tarjetas black (cuatro años y medio). El pasado 12 de febrero conseguía salir de la cárcel, en régimen de libertad condicional, por tener más de 70 años y mostrar un pronóstico favorable a la reinserción. Y sigue acumulando problemas con la Justicia: el magistrado Antonio Serrano-Arnal lo acaba de procesar por supuesta corrupción, blanqueo y elusión fiscal en el caso sobre el origen de su fortuna.

Rajoy, el político resistente que no pudo con la corrupción

Nada que ver con el discreto Mariano, el gallego al que no le gustaba salirse del tiesto, al que nadie veía en el cartel de unas elecciones. Pero precisamente su estrategia de no postularse, de vivir en la sombra, de no incomodar al presidente con una palabra más alta que otra… Fue ese estilo de ‘por favor, no me elijas a mí’ el que llevó a Aznar a apuntar su nombre en la libreta azul, entendiendo que era la figura más adecuada ante las convulsiones nacionalistas que asomaban.

Rajoy no cuajaba, no cuajaba. Su liderazgo siempre estuvo en duda, y el propio Aznar se alejó pronto de él. No era el Partido Popular que esperaba ni tampoco el gallego era un muñeco al que pudiera manejar fácil. De hecho, fue soltando lastre del aznarismo y se daría cuenta tras cuatro años que no vencería teniendo al lado a Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. Llegaría otro giro al centro y la encarnación del ‘marianismo’ puro, con políticos como Soraya Sáenz de Santamaría, Alfonso Alonso, José Luis Ayllón y María Dolores de Cospedal.