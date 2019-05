Siete rincones de Londres donde ver un auténtico Banksy sin entrar en un museo

La obra conocida como My tap’s been phoned está inspirada en el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales del News of the world. Banksy se sirvió de un grifo real para crear esta obra. Dos onomatopeyas que emulan el sonido del timbre (‘brinngg! brinngg!’) rodean este grifo al que mira un monigote sorprendido. “Oh, no, están llamando a mi grifo”, exclama mientras mira hacia éste. Se encuentra en el Chrisp Street Market, en el distrito centro de Poplar.

Very Little Helps