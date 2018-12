12 cosas que deberías saber sobre Banksy

Nadie conoce su identidad, pero por la mayoría sus obras se paga entre 9.000 y 44.000 euros y por algunas, incluso un millón. Está claro: Banksy es todo un referente en el arte urbano y ha conseguido dar el salto al mundo de las galerías y de las subastas de arte sin dar a conocer ningún dato de su vida personal que permita saber quién es. Aunque sí se ha especulado mucho sobre su identidad.

Al mencionar su nombre, mucha gente se acordará de obras recientes como la niña con el globo, de ese manifestante que tiraba un ramo de flores o de sus obras en apoyo a los refugiados que aparecieron en París en junio de 2018. Sin embargo, según especialistas en arte, Banksy nació en 1974 y empezó a pintar graffiti en las calles de su Bristol natal a principios de los 80 cuando tenía apenas 14 años y formaba parte de la pandilla local DryBreadZ Crew (DBZ). Actualmente, su obra se extiende por más de una decena de países.

El 6 de diciembre se inaugura en Ifema en Madrid la primera exposición dedicada al artista en España, titulada Genius or Vandal? (Genio o vándalo). Esto hará que hasta finales del mes de enero escuches su nombre sin parar. Si quieres saber más de él, te dejamos 12 datos curiosos sobre el británico.

1. Destruyó la obra Niña con globo, rojo justo después de ser subastada.

En octubre, Banksy trituró, literalmente, su obra más conocida y además compartió en sus redes sociales cómo gestó esta acción, que según denunció también era "un impulso artístico" y de denuncia. "Hace unos años construí en secreto una trituradora en un cuadro. En caso de que alguna vez se subastara...", dice al comienzo del vídeo.

2. Tuvo su propio parque temático.

Banksy creó Dismalandde agosto a septiembre de 2015 en Somerset (Reino Unido). De este parque temático, el propio Banksy dijo que era "inadecuado para niños". De hecho, su nombre traducido es "Tierra deprimente" y hace una clara crítica a la industria Disney y Disneyland. En él se expusieron obras de 58 artistas invitados, entre ellos Damien Hirst, Jenny Holzer y Jimmy Cauty.

Jim Dyson via Getty Images

3. Y también tiene su propio hotel.

El Walled Off Hotel está en Belén (Palestina) justo frente al muro de Cisjordania. Esa construcción —a la que dan vista las habitaciones— sirve como ejemplo de la crítica que pretende hacer el artista, que inauguró el hotel en 2017 con motivo del 70º aniversario de la ocupación israelí en Palestina. Cada habitación cuenta con una reivindicativa pintura a cargo de Sami Musa, Dominique Petrin o del propio Banksy. En un primer momento, solo iba a estar abierto durante el pasado año, pero ha continuado durante 2018. El precio por noche está en torno a los 55 euros.

Anthony Asael/Art in All of Us via Getty Images

4. Entre sus referencia destaca el grafitero francés Blek le Rat o Robert Del Naja.

Estos dos artistas comenzaron su andadura cuando Banksy era joven y empezó a pintar y ambos son un referente en el mundo del graffiti con patrones o al stencil, conoce se popularmente a este estilo. De ellos, también tomó referencias a la hora de hablar de temas controvertidos y de actualidad.

De hecho, en muchas ocasiones sus obras son tan parecidas que cuesta identificar cuál es de quién. Hay incluso quien ha fantaseado con que Del Naja, líder del grupo Massive Attack, es la persona que se esconde detrás del artista.

5. Su mánager, un desconocido de Bristol, Thierry Guertta o Robert Del Naja: cuatro posibles identidades.

El mencionado estudio de la Universidad Queen Mary de Londres revelaba que la identidad de Banksy era la de Robin Gunningham, un hombre de Bristol que, según sus vecinos, destacaba en el ámbito artístico. Pero este hombre anónimo no es la única especulación que ha habido con su posible identidad. Su representante, Holly Cushing, también ha sido sospechoso de ser Banksy por las declaraciones en Banksy Does New Yorkde HBO (2014), de un artista de Toronto (Canadá) llamado Chris Healey.

La buena relación de Robert Del Naja, líder de Massive Attack, con el artista, su faceta artística y una entrevista con el DJ Goldie en la que llamó al artista "Rob" hicieron saltar todas las alarmas. El artista Thierry Guetta, más conocido como Mr. Brainwash, también fue objeto de sospechas por las referencias en su documental Exit Through the Gift Shop.

Ninguna de estas teorías ha sido confirmada, de hecho, hay algunos expertos que señalan que se trata de un grupo de creadores y no de una sola persona.

6. Tiene una cabecera en su honor en Los Simpson.

Además de introducir algunas obras del artista y su propia firma durante esta introducción, la serie de Matt Groening también hace una crítica a la producción masiva en Asia, un tema muy recurrente en las obras de Banksy. Puedes ver el vídeo completo a continuación:

7. Ha concedido contadas entrevistas a medios, la más popular la del periodista de The Guardian Simon Hattenstone en 2003.

En esta entrevista confesó que sus padres no conocían su éxito, ni que se dedica al mundo del graffiti. " Todavía no saben lo que hago. Piensan que soy pintor y decorador", bromeó. Además, indicó que su éxito había llegado a tal punto, que le habían ofrecido proyectos de marcas como Nike, pero que las había rechazado.

8. Estuvo nominado al Oscar.

Además de ser reconocido en el mundo del arte contemporáneo, Banksy estuvo a punto de obtener reconocimientos en el séptimo arte por su documental Exit Through the Gift Shop(2010). En él, narra como Thierry Guetta va documentando con su cámara a los principales referentes en el arte urbano hasta llegar a Banksy.

A pesar de que tiene varios planos en los que el artista habla a cámara, el rostro de Banksy no aparece en ningún momento, solamente así:

Youtube/Paramount Pictures Banksy en 'Exit Through the Gift Shop'.

9. "Apareció" en la revista Time.

El británico fue uno de los elegidos en el recopilatorio anual de las 100 personas más influyentes de 2010 de la revista Time.Para ello, su amigo y también artista urbano Shepard Fairey le escribió un perfil que iba acompañado de un retrato con el que Bansky troleó a a este referente de la prensa internacional como solo él podía hacerlo. Este:

Time Foto de Bansky para 'Time'.

10. También ha hecho performaces hasta con elefantes.

Además de la autodestrucción de su obra y de otra serie de actuaciones públicas, Banksy hizo el 6 de septiembre de 2006 un espectáculo gratuito llamado Barely Legal en el que participó un elefante indio de 37 años. Lo pintó con los mismos colores del papel de la habitación donde tuvo lugar. Con esta metáfora, el británico realizó una crítica a la pobreza y cómo esta es ignorada por la mayoría de las personas.

Rebecca Sapp via Getty Images El espectáculo 'Barely Legal', de Banksy (2006).

11. También ha hecho la portada de un disco.

Al contrario de otros reconocidos nombres de la industria del arte como Andy Warhol, Banksy rechaza hacer arte comercial. Al menos, hasta que no le hace falta el dinero. El grafitero aceptó la propuesta de la portada del disco de Blur Think Tank (2003)porque era admirador del grupo y porque le venía muy bien ese ingreso. "Era un buen disco e incluía una buena cantidad de dinero como comisión", ha detallado en más de una ocasión.

Banksy/Blur 'Think tank', de Blur.

12. Acredita sus obras en su cuenta de Instagram.

Para evitar confundir las obras de otros artistas urbanos con las de Banksy, el británico sube a su cuenta de Instagram cada obra que realiza en la calle. De este modo, se supo que la obra que apareció en Ferrol en abril de 2018, en la que se veía a dos guardias civiles besándose, no era suya.