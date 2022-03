"La nueva era" del fútbol femenino comienza en el Camp Nou

Denis Doyle - UEFA via Getty Images

Denis Doyle - UEFA via Getty Images

El FC Barcelona no solo contará con el apoyo de su gente, ya que también se enfrentará al Real Madrid aprovechando la ventaja de la ida, el 1-3 que consiguió en el Alfredo Di Stefano . Algo que obliga a las jugadoras madridistas a marcar, al menos, dos goles.

El Barça se vuelca con el partido

El Barça no esconde que, pese a que el objetivo deportivo es el de clasificarse para las semifinales de la principal competición continental de clubes, quiere buscar un reto “común y unánime”, el de lograr la mayor asistencia a un partido femenino.

“El inicio de una nueva era”

Pese a las emociones, Putellas también tiene claro lo que significa jugar contra un rival que lleva la camiseta del Real Madrid y, aunque no lo considera un clásico, sí piensa que “a nivel de clubes hay mucha competencia y te hace sentir esa pasión”. “Al final es cuestión de rivalidad”, ha apostillado.

Oscar J. Barroso/Anadolu Agency via Getty Images

Oscar J. Barroso/Anadolu Agency via Getty Images

El ejemplo del Atlético-Barça de 2019

No es la primera vez que Alexia Putellas forma parte de un encuentro histórico. El 17 de marzo de 2019, el Wanda Metropolitano abrió sus puertas y congregó a 60.739 personas en el encuentro liguero en el que se enfrentaron el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Lo que no podía pensar la futbolista galardonada con el The Best es que lo que en su momento calificó como “historia”, es que 1.109 días después, volverá a formar parte de un momento inolvidable para el deporte español y el deporte mundial.