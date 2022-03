Celebración de la Selección Española Masculina de fútbol tras un gol en el partido clasificatorio para el Mundial de Catar 2022 Fran Santiago via Getty Images

BARCELONA.- “Había muchísimas ganas”. Es el sentir general de los aficionados catalanes que esperaban con ilusión el retorno de la Selección a su tierra. 18 años después, la Roja aterriza en Barcelona para disputar un partido. Uno intranscendente –porque ya está clasificada para el Mundial–, pero que lo único que hace es aumentar la sensación de fiesta con la que se vive en Barcelona este retorno. El encuentro de este sábado es para disfrutar.

Y no solo el partido. “La fiesta de que venga la selección a Cataluña va a durar todo el día”. Lo cuentan Alberto Giral y Manel Fernández, miembros de la asociación Barcelona con la Selección, que llevan desde 2016 “haciendo muchísima presión” para que la Roja fuera a Barcelona. “Habrá recibimiento al bus, fan-zone, caravana de coches y motos hasta el estadio…”, explican. “Seguro que va haber mejor recibimiento –o al menos mejor organizado– que en otras ciudades de España a las que han ido a jugar”, aseguran. Así que un día como este no se lo iban a perder: “La duda ofende”.

Hasta ahora, si un aficionado de Cataluña quería ver “en vivo y en directo” un partido de la Selección tenía que desplazarse, algo que lamenta José, un aficionado que estuvo en el anterior partido de la Roja en Barcelona y que admite que “si hubieran venido aquí, hubiera ido más veces [al estadio] seguro”, pero que ir a verlos fuera de Barcelona se le hacía más complicado: “Me hubiera gustado ir a alguno, pero no es un viaje prioritario.” Una idea que refuerza Edu, otro seguidor de la Roja que todavía no ha podido verlos jugar desde el campo: “La gente de aquí no podía verlo en directo… ¡y mira que gustaba! Solo podían verlo si se iban [donde fuera que jugaran], pero claro, tenían que pagar mucho más”.

La época dorada de la Selección

Lo que más entristece a los aficionados catalanes es no haber podido ver en directo la época dorada de la selección, en la que se ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. “Cuando mejor estaban jugando no han venido. Nos hemos tragado toda la purria de antes que no ganaban nada y cuando empiezan a ganar no vienen”, se queja Sergio, otro aficionado que estuvo en el encuentro de la Selección de 2004 en Montjuich. “Nos hemos perdido una época gloriosa aquí en Cataluña cuando el 60% o más eran catalanes o jugaban en el Barça”, añade José. Precisamente para estos jugadores, los catalanes o afincados en Cataluña, Edu reclama que “tienen derecho a jugar cerca de su familia”.Manel y Alberto también lamentan haberse perdido los años gloriosos de la Roja, aunque se muestran optimistas: “Nos hemos perdido esa época dorada en vivo y en directo, pero creemos que habrá una segunda hornada de muy buenos jugadores”. Entre estos nuevos jugadores, por cierto, está Gavi, que ni siquiera había nacido la última vez que la Selección disputó un partido en Barcelona.

Sobre por qué ha tardado tanto en volver a Cataluña la selección Edu, José y Sergio lo tienen claro: “Temas políticos”. Manel y Alberto se muestran más prudentes y atribuyen esta falta de partidos de la Roja en Barcelona a “una serie de circunstancias” que “afortunadamente” se han podido solventar. El siguiente paso, pide Edu, es que vuelvan al Camp Nou “porque es un gran estadio” y así “podría ir más gente”.

Respecto a si esta vuelta de la Selección a Barcelona va a ser algo puntual o a partir de ahora van a jugar en Cataluña de manera más regular, las opiniones son dispares. José cree que “va a ser flor de un día”, aunque admite que no cree que tengan que esperar tanto tiempo para volver a disfrutar de la Roja: “Quizá 18 años no, pero yo no creo que vuelvan por aquí en al menos 10 años”. Un poco más optimistas se muestran desde la asociación Barcelona con la Selección que aseguran que harán “todo lo que esté en nuestras manos para que vuelva la selección cuanto antes” y si puede ser “a un partido oficial”.

Algo que seguro que espera con ganas Sergio, que no puede ir al encuentro de este sábado: “Si vuelven, iría. No es como, por ejemplo, un Barça-Madrid, o un Barça-Espanyol, que siempre puede haber algún zumbao por las rivalidades entre estos equipos. Cuando juega la selección, casi todos somos de la selección. Es un partido bonito, puedes ir con la familia”.